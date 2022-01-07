РоSSия перебрасывает самолеты в Казахстан с трех аэродромов, - СМИ

В общей сложности отправляют 75 самолетов с "миротворцами".

РоSSия перебрасывает в Казахстана 75 самолетов с "миротворцами" ОДКБ. Об этом пишет ria.ru в Твиттере.

Более 75 самолетов перебрасывают роSSийских миротворцев в Казахстанhttps://t.co/C1bnRNRib9 pic.twitter.com/8fRRH3wJat

— РИА Новости (@rianru) January 7, 2022

Самолеты роSSийской военно-транспортной авиации перебрасываются из аэродромов в Московской, Ивановской и Ульяновской областях, пишет Украинская правда со ссылкой на СМИ.

"Подразделения Воздушно-десантных войск из состава роSSийского контингента миротворческих сил ОДКБ находятся на аэродромах погрузки "Чкаловский", "Иваново-Северный", "Ульяновск-Восточный"", - отметили в Минобороны РФ.

Военные грузят штатную технику и вооружение.

“Подразделения из состава роSSийского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач и обеспечению приема и развертывания основных сил миротворческого контингента”, – отмечает роSSийское Минобороны.

Напомним, первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправлении военных в составе "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан.

Своих военных должны отправить и другие члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ): Армения, Кыргызстан и Таджикистан.

Как сообщалось, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое подорожание стоимости газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения власти.

Единого лидера протестов нет.

Митинги продолжаются сегодня в разных городах. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли самые ожесточенные противостояния – люди захватывали административные здания и вели активные стычки с военными и полицией.

За время протестов правительство подало в отставку, а Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия принял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахские медиа до сих пор не открываются из-за границы. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение. На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.

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