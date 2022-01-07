Христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово
Пусть радость Рождества Христова наполнит ваши сердца, отгоняя заботы и скорби, отметил в приветствии предстоятель ПЦУ.
Сегодня христиане восточного обряда празднуют Рождество Христово.
С праздником украинцев поздравил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"Христос родился! Славим его! Искренне поздравляю всех с Рождеством Христовым – праздником, который из года в год духовно соединяет родных и близких как за одним столом, так и через километры расстояния”, – отметил он.
Глава правительства пожелал миру каждой украинской семье: "Чтобы в ваших домах всегда царил дух радости и светлой надежды".
Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) в приветствии отметил – какими бы ни были внешние обстоятельства и где бы вам ни приходилось отмечать в этом году праздник – пусть радость Рождества Христова наполнит ваши сердца, отгоняя заботы и скорбь.
"Пусть Бог помогает нам в дальнейшем утверждать единственную поместную автокефальную Украинскую Православную Церковь, преодолевая разделения и недоразумения между единоверцами, а также дает силу и мудрость украинскому народу сохранять единство и общественный мир, противостоять агрессору и добиться победы", - добавил он.
Напомним, предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) предполагает, что провести календарную реформу и перейти на празднование Рождества 25 декабря можно будет через 10 лет.