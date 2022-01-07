СНБО отчитался о выполнении государственного оборонного заказа в 2021 году

Приобретено 3 тыс. образцов вооружения и техники и 4 млн боеприпасов и ракет.

СНБО отчитался о выполнении государственного оборонного заказа в 2021 году
Схрон с патронами
Фото: npu.gov.ua

Украинский сектор безопасности и обороны в 2021 году заключил более 600 контрактов в рамках государственного оборонного заказа, использовав 98,8% выделенных из государственного бюджета средств.

Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

Минобороны выполнило задание на 99,5%.

По результатам выполнения государственного оборонного заказа в Вооруженные силы и другие военные формирования поставлено более 3 тысяч основных образцов вооружения, военной и специальной техники, до 4 миллионов боеприпасов и ракет разного назначения, около 3 тысяч приборов ночного видения.

Кроме того, ВСУ получили новые беспилотные авиационные комплексы Bayraktar TB-2, современные средства связи, бронетанковое вооружение и технику, разведывательные беспилотные комплексы, противокорабельный комплекс крылатых ракет "Нептун" берегового базирования, комплексы радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что в декабре 2021 года министр обороны Алексей Резников заявил о намерении реформировать систему оборонных закупок. Министерство перейдет на трехлетнее планирование, закроет бесперспективные разработки и создаст новую закупочную структуру по аналогии с Агентством НАТО по поддержке и поставке (NSPA).

Изменения начнут внедрять с 2023 года.

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