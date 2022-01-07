Голосование за санкции против "Северного потока-2" подорвет отношения с Европой, - Госдеп

В Госдепе считают, что эта поправка не настоящая попытка противостоять дальнейшей агрессии РоSSии или защитить Украину.

Голосование за санкции против "Северного потока-2" подорвет отношения с Европой, - Госдеп
Фото: US Embassy in Norway

Государственный департамент США заявил, что голосование за законопроект сенатора-республиканца Теда Круза о введении санкций относительно газопровода "Северный поток-2" подорвет единство стран Запада, имеющих целью сдерживание РоSSии от агрессии по отношению к Украине.

Об этом заявил в четверг спикер Нед Прайс, сообщает Reuters.

"Наша обеспокоенность состоит в том, что в случае принятия закон только подорвет единство наших европейских союзников в решающий момент, когда нам нужно выступить единым фронтом в ответ на роSSийские угрозы Украине", – сказал Прайс журналистам.

По его словам, администрация стремится работать с Конгрессом над мощными мерами сдерживания роSSийской агрессии по отношению к Украине.

"К сожалению, эта поправка, по нашей оценке, не настоящая попытка противостоять дальнейшей агрессии РоSSии или защитить Украину", - сказал он.

Законопроект Теда Круза устанавливает применение ограничительных мер относительно газопроводу в течение 15 дней с момента подписания и позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций в случае отказа от них президента. Он предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, от которых Штаты отказались в мае и в отношении участников сертификации газопровода.

Тед Круз является последовательным критиком "Северного потока-2". Продвинуть этот законопроект о санкциях на рассмотрение Сената удалось благодаря отказу Круза от блокирования одобрения десятка кандидатур на разные должности, выдвинутые Байденом.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что трудно представить запуск в работу "Северного потока-2" в случае нового нападения РоSSии на Украину. По словам Блинкена, таким образом, этот газопровод является рычагом давления на РоSSию.

Бербок после вступления в должность говорила, что новое правительство Германии готово заблокировать роSSийский газопровод "Северный поток-2" в случае, если РоSSия пойдет на новую агрессию по отношению к Украине.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

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