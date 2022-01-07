Оккупанты на Донбассе открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов возле Луганского

С начала суток со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В сторону Луганского оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - говорится в вечерней сводке.

В штабе подчеркнули, что подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии РоSSии.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 января, на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. 4 января в зоне проведения ООС сохранялась тишина.