Зеленский поздравил украинцев с Рождеством: "Святвечер - это лучший момент для понимания и примирения"

Президент призвал помириться "со всеми, кого обидел сам, и со всеми, кто обидел тебя".

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

В своем видеообращении он отметил, что рождественские праздники – это лучший момент для понимания и примирения.

"Дорогие граждане! Искренне поздравляю всех, кто вместе с близкими и родными людьми встречает сегодня первую звезду на вечернем небе. Ее появление знаменует особенное мгновение и особенный праздник – Рождество! Когда-то рождение Божьего Сына подарило людям надежду на спасение и веру в победу жизни. Пусть сегодня этот праздник укрепит нашу веру, надежду, а главное - любовь! – сказал Зеленский.

"Святой Рождественский вечер – это лучший момент для понимания и примирения, со всеми кого обидел сам, и со всеми кто обидел тебя. Пусть все это останется в прошлом, в наши семьи придет достаток, в наши дома – счастье, а в нашу страну – мир и процветание. Я желаю каждому веселых, семейных, теплых, вкусных и здоровых Рождественских праздников! Христос рождается! Славим его!", - добавил президент.

Напомним, 25 декабря президент Зеленский поздравил украинцев с Рождеством по Григорианскому календарю.

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