В ГБР заявили, что Порошенко "скорее всего" не планировал свой заграничный визит заранее

Он якобы купил билеты на самолет в день попытки вручения повестки.

В ГБР заявили, что Порошенко "скорее всего" не планировал свой заграничный визит заранее
Фото: РБК

Государственное бюро расследований заявило, что пятый президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, не планировал свой зарубежный визит заранее.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Сегодня, 6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества Порошенко, его адвокат заявил об заранее сформированном плане поездки в страны ЕС. В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий", - говорится в сообщении.

В ГБР также заявили, что получили от авиакомпании информацию, что билеты Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря - в тот же день, когда следователи ГБР пытались вручить ему повестку.

"Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности. Органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий", - подчеркнули в Госбюро расследований.

Напомним, подозрение Порошенко по статьям о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций было подписано в то время, как он поехал границу - 20 декабря. Его подписывал заместитель Ирины Венедиктовой, ведь сама генпрокурор ушла в отпуск. Ранее в ГБР заявили, что пытались вручить ему подозрение лично, однако Порошенко "сел в машину и уехал".

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличке.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. На следующий день после подписания подозрения он сообщил, что находится за границей и вернется в Украину 17 января. Он и представители "Евросолидарности" также ранее говорили, что его международный визит был запланирован заранее. В частности, в Польше при участии Порошенко состоялись переговоры с бывшим президентом Брониславом Коморовским и членами Сейма, он также принял участие в конференции по безопасности, в Турции - встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.

Сегодня, 6 января, Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко.

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