В ГБР заявили, что Порошенко "скорее всего" не планировал свой заграничный визит заранее

Государственное бюро расследований заявило, что пятый президент Украины Петр Порошенко, скорее всего, не планировал свой зарубежный визит заранее.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Сегодня, 6 января, в ходе судебного заседания по рассмотрению ходатайства ГБР об аресте имущества Порошенко, его адвокат заявил об заранее сформированном плане поездки в страны ЕС . В то же время следователи ГБР установили, что Петр Порошенко заказал билеты на самолет за границу в день попытки вручения ему повестки о вызове в ГБР для проведения процессуальных действий", - говорится в сообщении.

В ГБР также заявили, что получили от авиакомпании информацию, что билеты Порошенко приобрел в 19.04 17 декабря - в тот же день, когда следователи ГБР пытались вручить ему повестку.

"Поэтому заявления адвокатов о якобы заранее запланированной поездке не соответствуют действительности. Органы следствия ждут возвращения Порошенко для проведения соответствующих следственных действий", - подчеркнули в Госбюро расследований.

Напомним, подозрение Порошенко по статьям о государственной измене и содействии деятельности террористических организаций было подписано в то время, как он поехал границу - 20 декабря. Его подписывал заместитель Ирины Венедиктовой, ведь сама генпрокурор ушла в отпуск. Ранее в ГБР заявили, что пытались вручить ему подозрение лично, однако Порошенко "сел в машину и уехал".

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в частности среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили в наличке.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли показания свидетелей, заключения судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим. На следующий день после подписания подозрения он сообщил, что находится за границей и вернется в Украину 17 января. Он и представители "Евросолидарности" также ранее говорили, что его международный визит был запланирован заранее. В частности, в Польше при участии Порошенко состоялись переговоры с бывшим президентом Брониславом Коморовским и членами Сейма, он также принял участие в конференции по безопасности, в Турции - встретился с Вселенским патриархом Варфоломеем.