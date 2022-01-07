Боррель: ЕС не будет применять превентивные санкции в отношении РоSSии

"У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки".

Евросоюз не будет вводить превентивные санкции в отношении РоSSии, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

Об этом он сказал на встрече с представителями медиа в Киеве , передает LIGA.net.

"На всякий случай? На всякий случай нет", – сказал он, отвечая на вопрос о возможности введения превентивных санкций во избежание новой великой войны.

Отвечая на уточняющий вопрос, а если война будет гибридной, он сказал: "У нас есть правовая база для введения санкций за гибридную деятельность, за кибератаки. И мы уже пользуемся этим. Несколько роSSийских структур попали под санкции".

Напомним, американские аналитики описали вероятные сценарии Путина относительно Украины. Наиболее вероятный, по их мнению, будет напоминать тот, что спровоцировал четырехдневную войну с Грузией в 2008 году. Тогда РоSSия ответила на попытки Тбилиси обезопасить территорию, которая была подконтрольной поддерживаемым Москвой боевикам, вторжением на сушу при поддержке авиационных и артиллерийских ударов, военно-морской блокады и кибератак.

По их словам, РоSSия представит конфликт с Украиной как защиту русскоговорящего населения Донбасса.

По последним данным СНБО, у границ Украины и на временно оккупированных территориях размещено около 122 тысяч роSSийских солдат плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.