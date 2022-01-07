РоSSия может готовить аннексию территорий Казахстана по украинскому сценарию, - оппозиционерка Дуйсенбекова

Оппозиция страны считает, что внутренние казахские проблемы, противостояние между властью и народом сейчас на руку Москве.

Введение в Казахстан иностранного военного контингента – сил ОДКБ – может привести к повторению украинского сценария – вплоть до аннексии территорий Казахстана. Однако поглотить Казахстан полностью РоSSия не сможет.

Такое мнение в интервью LB.ua выразила член казахской оппозиционной партии "Эл Тиреги" Жазира Дуйсенбекова.

"Наши власти действительно пытаются навести порядок путем введения иностранного военного контингента – сил ОДКБ. Мы считаем, что может произойти украинский сценарий – вплоть до аннексии территорий Казахстана", - сказала она.

Оппозиционные силы Казахстана, по словам Дуйсенбековой, считают, что противоречия внутри страны казахи должны разрешить самостоятельно, без внешнего вмешательства. Власти же руками "миротворцев" пытаются разобраться со своими же гражданами.

"Здесь несколько сценариев – возможна даже гражданская война. Более образованная часть казахского общества считает, что введение сил ОДКБ приравнивается к государственной измене и сдаче суверенитета. Мы не доверяем миротворческим силам ОДКБ, потому что мы видели, что происходило в Украине, когда туда заходили с так называемыми благими намерениями россияне - до сих пор часть лагеря откушена, аннексирован Крым, вся восточная часть находится в непонятном статусе. В дела суверенного государства никакие миротворческие силы не должны вмешиваться", - подчеркнула Дуйсенбекова.

По ее мнению, поглотить Казахстан РоSSия полностью не сможет, "и часть страны ей взять никто не позволит".

"Оппозиция считает, что внутренние казахские проблемы, противостояние между властью и народом сейчас на руку Москве. Там уже сейчас пытаются показать, что в Казахстане есть ущемленные россияне, которых нужно защищать. Однозначно РоSSия пытается разыграть казахскую карту. А наше руководство готово торговать суверенитетом ради удержания власти", - отметила Жазира Дуйсенбекова.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое подорожания газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения властей.

Митинги продолжаются сегодня в разных городах Казахстана. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли ожесточенные противостояния. – люди захватывали административные здания и вели активные стычки с военными и полицией. Единого лидера протестов нет.

За время митингов правительство подало в отставку, а Нурсултан Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия взял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахстанские медиа до сих пор не открываются за границей. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.