В еще одной области Казахстана началась "антитеррористическая операция"

В настоящее время в Кызылордынской области действует красный уровень террористической опасности.

В Кызылординской области Казахстана началась "антитеррористическая операция" на фоне протестов, вызванных резким повышением цен на сжиженный газ.

Как сообщает телеграм-канал Orda.kz, глава региона Гульшара Абдыкаликова подтвердила проведение операции в области. Отмечается, что сейчас в Кызылордынской области действует красный уровень террористической опасности.

Вместе с тем, как информирует Vlast.kz, в Атырауской, Мангистауской, Актюбинской и Кызылордынской областях перекрыты железнодорожные пути, движение 25 поездов отменено.

Протесты в Казахстане начались 2 января как реакция на резкое подорожания газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения властей.

Митинги продолжаются сегодня в разных городах Казахстана. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли ожесточенные противостояния. – люди захватывали административные здания и вели активные стычки с военными и полицией.

Единого лидера протестов нет.

За время митингов правительство подало в отставку, а Нурсултан Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия взял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахстанские медиа до сих пор не открываются за границей. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.