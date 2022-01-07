Вместе с имуществом Порошенко суд арестовал активы "Прямого и 5 канала", - "ЕС"

В партии отмечают, что каналы Порошенко не принадлежат.

Вместе с имуществом Порошенко суд арестовал активы "Прямого и 5 канала", - "ЕС"
Фото: eurosolidarity.org

Политическая партия "Европейская Солидарность" считает незаконным и неправосудным решение Печерского суда об аресте активов Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте.

В "ЕС" арест имущества называют попыткой создать препятствия для деятельности оппозиции.

"Сила оппозиции – не в деньгах, а в принципах, закаленных временем ценностях и устойчивых убеждениях государственников. Это уже не раз доказано событиями из новейшей украинской истории – начиная от студенческого протеста на граните и завершая Революцией достоинства", - говорится в заявлении.

Также в "Евросолидарности" сообщили, что суд арестовал также активы "Прямого" и "5 канала".

"Прямой" и "5 канал", как еще с ноября прошлого года всем хорошо известно, не принадлежат Порошенко. Но это не мешает Офису президента налагать на них арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения - зачистить информационное пространство страны.

Украина – не РоSSия. Украина – не Беларусь. Украина – не Казахстан. И Украина – не Малороссия времен Януковича, которому все больше уподобляется Зеленский", - говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" также заверили, что Петр Порошенко вернеться в Украину в указанный день. "Он возвращается не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, РоSSии и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине. Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим", - резюмировали в партии.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана БандерыВ Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские военные продолжают прибывать в Казахстан вместе с техникой
Печерский суд арестовал имущество ПорошенкоПечерский суд арестовал имущество Порошенко
Адвокаты Порошенко будут подавать апелляцию на арест его имуществаАдвокаты Порошенко будут подавать апелляцию на арест его имущества
Печерский суд рассматривает ходатайство об аресте имущества ПорошенкоПечерский суд рассматривает ходатайство об аресте имущества Порошенко
Адвокат сообщил о намерении ГБР арестовать имущество ПорошенкоАдвокат сообщил о намерении ГБР арестовать имущество Порошенко
Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 январяПорошенко заявил, что вернется в Украину 17 января
Участники диссидентского движения и экс-нардепы призвали отменить дела против ПорошенкоУчастники диссидентского движения и экс-нардепы призвали отменить дела против Порошенко
ГБР опровергло информацию об отзыве ходатайства об аресте ПорошенкоГБР опровергло информацию об отзыве ходатайства об аресте Порошенко
Порошенко выиграл у Шария дело в Верховном СудеПорошенко выиграл у Шария дело в Верховном Суде
Порошенко о санкциях против РоSSии: США и Европа должны действовать быстрее и эффективнееПорошенко о санкциях против РоSSии: США и Европа должны действовать быстрее и эффективнее
Последние новости
Подгружаем последние новости