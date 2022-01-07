Вместе с имуществом Порошенко суд арестовал активы "Прямого и 5 канала", - "ЕС"

Политическая партия "Европейская Солидарность" считает незаконным и неправосудным решение Печерского суда об аресте активов Петра Порошенко. Об этом говорится в заявлении партии, опубликованном на официальном сайте.

В " ЕС " арест имущества называют попыткой создать препятствия для деятельности оппозиции.

"Сила оппозиции – не в деньгах, а в принципах, закаленных временем ценностях и устойчивых убеждениях государственников. Это уже не раз доказано событиями из новейшей украинской истории – начиная от студенческого протеста на граните и завершая Революцией достоинства", - говорится в заявлении.

Также в "Евросолидарности" сообщили, что суд арестовал также активы "Прямого" и "5 канала".

"Прямой" и "5 канал", как еще с ноября прошлого года всем хорошо известно, не принадлежат Порошенко. Но это не мешает Офису президента налагать на них арест, демонстрируя полный правовой "беспредел" и свои истинные намерения - зачистить информационное пространство страны.

Украина – не РоSSия. Украина – не Беларусь . Украина – не Казахстан. И Украина – не Малороссия времен Януковича, которому все больше уподобляется Зеленский", - говорится в заявлении.

В "Евросолидарности" также заверили, что Петр Порошенко вернеться в Украину в указанный день. "Он возвращается не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим и подавить оппозицию, как это произошло в Беларуси, РоSSии и Казахстане. И как это Янукович тщетно пытался сделать в Украине. Украинцы ответят на еще одну попытку создать в Украине авторитарный режим", - резюмировали в партии.