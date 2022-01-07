Епифаний рассказал, когда ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) предполагает, что провести календарную реформу и перейти на празднование Рождества 25 декабря можно будет через 10 лет.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"Все празднуют 25 декабря. Если со временем наше общество будет готово к этому, то церковь перейдет на новоюлианский календарь и будем праздновать 25 декабря, а не 7 января", - сказал Эпифаний.

Он отметил, что ПЦУ не против реформы, но не может допустить очередного разделения общества.

"В будущем, если мы будем вести просветительскую работу, то, я так прогнозирую, через 10 лет проведем календарную реформу. В последние три-четыре года мы видим определенную динамику относительно тех, кто этого желает, но очень слабенькую. Когда большинство будет готово, церковь примет такое решение", - отметил он.

Напомним, что по состоянию на конец декабря только 4% украинцев празднуют Рождество 25 декабря, однако идею переноса даты празднования на этот день поддерживает более четверти наших сограждан. Таковы данные исследования социологической группы "Рейтинг" от 20-22 декабря 2021 года.