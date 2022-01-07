Епифаний рассказал, когда ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря

"Когда большинство будет готово, церковь примет такое решение".

Епифаний рассказал, когда ПЦУ может перейти на празднование Рождества 25 декабря
Фото: pomisna.info

Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний (Думенко) предполагает, что провести календарную реформу и перейти на празднование Рождества 25 декабря можно будет через 10 лет.

Об этом он заявил в интервью Deutsche Welle.

"Все празднуют 25 декабря. Если со временем наше общество будет готово к этому, то церковь перейдет на новоюлианский календарь и будем праздновать 25 декабря, а не 7 января", - сказал Эпифаний.

Он отметил, что ПЦУ не против реформы, но не может допустить очередного разделения общества.

"В будущем, если мы будем вести просветительскую работу, то, я так прогнозирую, через 10 лет проведем календарную реформу. В последние три-четыре года мы видим определенную динамику относительно тех, кто этого желает, но очень слабенькую. Когда большинство будет готово, церковь примет такое решение", - отметил он.

Напомним, что по состоянию на конец декабря только 4% украинцев празднуют Рождество 25 декабря, однако идею переноса даты празднования на этот день поддерживает более четверти наших сограждан. Таковы данные исследования социологической группы "Рейтинг" от 20-22 декабря 2021 года.

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