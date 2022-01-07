Глава Пентагона обсудил с Шойгу ситуацию у границ Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор с министром обороны РоSSии Сергеем Шойгу. Стороны обсудили снижение рисков у границ Украины.

Об этом говорится в заявлении спикера Пентагона Джона Кирби, размещенном на сайте американского ведомства. "6 января министр обороны Ллойд Остин разговаривал с министром обороны РоSSии Сергеем Шойгу. Они обсудили снижение рисков у границ Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, американские аналитики описали вероятные сценарии Путина относительно Украины. Наиболее вероятный, по их мнению, будет напоминать тот, что спровоцировал четырехдневную войну с Грузией в 2008 году. Тогда РоSSия ответила на попытки Тбилиси обезопасить территорию, которая была подконтрольной поддерживаемым Москвой боевикам, вторжением на сушу при поддержке авиационных и артиллерийских ударов, военно-морской блокады и кибератак.

По их словам, РоSSия представит конфликт с Украиной как защиту русскоговорящего населения Донбасса.

По последним данным СНБО, у границ Украины и на временно оккупированных территориях размещено около 122 тысяч роSSийских солдат плюс техника. Осенью украинская и западная разведки говорили, что Кремль может пойти в новую атаку уже в январе 2022 года.