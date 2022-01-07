?Парламент Кыргызстана не смог собрать кворум для обсуждения отправки войск в Казахстан

Сегодня на чрезвычайном заседании парламент Киргизстана не смог собрать кворум для обсуждения отправки военных в Казахстан в рамках миссии Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Об этом сообщает киргизская редакция "Радио Свобода".

Обсуждение этого вопроса депутатами запланировано на пятницу.

Накануне военный блок принял решение – отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касим-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют "миротворческой".

У здания парламента Кыргызстана в Бишкеке сегодня прошла акция протеста против отправления военных. Пресс-ссекретарь президента Эрбол Султанбаев заявил, что армия "не будет контактировать с протестующими, а будет охранять стратегические объекты".

Как сообщалось ранее, военнослужащих в Казахстан уже направили Беларусь и РоSSия. Глава думского комитета по делам СНГ Леонид Калашников накануне заявлял, что разрешение парламента для этого не нужно, поскольку армия задействована в рамках устава ОДКБ. Помимо РоSSии, свои войска в Казахстан должны отправить и другие члены ОДКБ - Армения, Таджикистан и Кыргызстан.

Напомним, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое подорожания газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения властей.

Митинги продолжаются сегодня в разных городах Казахстана. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли ожесточенные противостояния. – люди захватывали административные здания и вели активные стычки с военными и полицией. Единого лидера протестов нет.

За время митингов правительство подало в отставку, а Нурсултан Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия взял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахстанские медиа до сих пор не открываются за границей. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.