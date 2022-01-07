?43 украинца обратились в посольство в связи с отменой авиарейсов из Казахстана, - МИД

В посольство в Казахстане обратились 43 гражданина Украины в связи с отменой авиарейсов из Алматы и Нур-Султана. В настоящее время они обеспечены жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними связь.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь. По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта г. Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана при первой же возможности", - подчеркнул он.

Представитель МИДа также отметил, что информации о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации не поступало.

"Призываем украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации МИД : избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность. В случае необходимости помощи, немедленно обращаться в посольство", - добавил Николенко.

Напомним, вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Украинские дипломаты помогли им в поиске мест для ночлега. Тогда сообщалось, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня, 6 января, планируется рейс в Киев .

В Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. 5 января митингующие захватывали административные здания, в том числе местные администрации. Также захватили алматинский аэропорт.