43 украинца обратились в посольство в связи с отменой авиарейсов из Казахстана, - МИД

Дипломаты поддерживают связь с ними.

?43 украинца обратились в посольство в связи с отменой авиарейсов из Казахстана, - МИД

В посольство в Казахстане обратились 43 гражданина Украины в связи с отменой авиарейсов из Алматы и Нур-Султана. В настоящее время они обеспечены жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними связь.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Угроз безопасности украинцев нет. Они обеспечены временным жильем и едой, дипломаты поддерживают с ними регулярную связь. По информации казахстанской стороны, возобновление работы международного аэропорта г. Алматы запланировано на завтра, 7 января. Посольство взаимодействует с перевозчиком, чтобы указанные граждане смогли покинуть территорию Казахстана при первой же возможности", - подчеркнул он.

Представитель МИДа также отметил, что информации о попадании наших граждан в чрезвычайные ситуации не поступало.

"Призываем украинцев продолжать неукоснительно соблюдать рекомендации МИД: избегать мест массового скопления людей, прежде всего в больших городах, без необходимости не покидать места жительства, проявлять повышенную бдительность и осторожность. В случае необходимости помощи, немедленно обращаться в посольство", - добавил Николенко.

Напомним, вчера вечером группа украинских граждан не смогла вылететь рейсом Алматы-Киев из-за приостановки работы аэропорта. Украинские дипломаты помогли им в поиске мест для ночлега. Тогда сообщалось, что аэропорт Нур-Султана работает в штатном режиме и сегодня, 6 января, планируется рейс в Киев.

В Казахстане со 2 января продолжаются массовые протесты. 5 января митингующие захватывали административные здания, в том числе местные администрации. Также захватили алматинский аэропорт.

На фоне столкновений граждан с силовиками президент Токаев попросил ОДКБ, в состав которой входят РоSSия, Беларусь, Армения, Таджикистан и Кыргызстан, отправить в Казахстан своих "миротворцев". РоSSия отправила воздушный десант, другие страны также перекинули своих военных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана БандерыВ Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры
Блок рекламы


Похожие новости
В еще одной области Казахстана началась "антитеррористическая операция"В еще одной области Казахстана началась "антитеррористическая операция"
ЕС призывает РоSSию уважать суверенитет КазахстанаЕС призывает РоSSию уважать суверенитет Казахстана
Из Казахстана запретили вывозить рогатый скот, картофель и морковьИз Казахстана запретили вывозить рогатый скот, картофель и морковь
Минздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестовМинздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестов
Президент Казахстана обратился к государствам-членам ОДКБ за помощьюПрезидент Казахстана обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью
Президент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасностиПрезидент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасности
Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестовПравительство Казахстана ушло в отставку на фоне протестов
Посольство Беларуси направило МИД ноту из-за марша ко дню рождения БандерыПосольство Беларуси направило МИД ноту из-за марша ко дню рождения Бандеры
Депутат из Одесской области пожелал украинцам "мира" на фоне новогоднего поздравления Путина
Посольство Израиля осудило марш ко дню рождения Бандеры.Посольство Израиля осудило марш ко дню рождения Бандеры.
Последние новости
Подгружаем последние новости