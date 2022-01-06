Беларусь отправила в Казахстан своих "миротворцев" и пропагандистов

Министр обороны Хренин отметил, что подразделение "прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач".

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин объявил об отправлении военных в составе "миротворческих" сил ОДКБ в Казахстан по просьбе президента Касим-Жомарта Токаева помочь властям подавить массовые протесты.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Белоруссии.

"В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ для выполнения международных и союзнических обязательств, Республика Беларусь направляет для участия в урегулировании кризисной ситуации на территории Республики Казахстан, способной привести к нарушению конституционного строя, утрате суверенитета и независимости, белорусский военный контингент. Мною принято решение, и оно утверждено Президентом Республики Беларусь , для этого направить подготовленную миротворческую роту из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций", - говорится в официальном заявлении Хренина.

Министр подчеркнул, что подразделение "прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач". Он также отметил, что укомплектованное подразделение - только контрактниками.

"Сегодня ночью это подразделение совершило марш в район аэродрома Мачулищи, где совершена погрузка на самолеты РоSSийской Федерации. Сейчас идет выдвижение к месту выполнения задач. По результатам состоявшейся беседы с министром обороны Республики Казахстан мы видим их полную решимость к наведению порядка и недопущению нарушения конституционного строя", - подчеркнул Хренин.

Telegram-канал "НЕХТА" также опубликовал видео, на котором двое известных пропагандистов, восхваляющих Лукашенко и оправдывающих пытки и политические убийства, заявили, что также отправляются в Казахстан.

Напомним, первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января и прибывают до сих пор. Своих военных должны отправить и другие члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ): Беларусь , Армения, Кыргызстан и Таджикистан .

Как сообщалось, 2 января в Казахстане начались протесты как реакция на резкое удорожание стоимости газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения властей.

Единого лидера протестов нет.

Митинги продолжаются в разных городах. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли самые жестокие противостояния – люди захватывали административные здания и вели активные столкновения с военными и полицией.

За время протестов правительство подало в отставку, а Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия взял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахстанские медиа до сих пор не открываются из-за границы. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение. На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.