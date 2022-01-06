РоSSийские военные продолжают прибывать в Казахстан вместе с техникой

В их составе – бойцы 45-й бригады спецназа ВДВ РоSSии, а также Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ.

В Казахстан продолжают прибывать подразделения роSSийских военных в составе "миротворческих" сил ОДКБ по просьбе президента Казахстана Касим-Жомарта Токаева.

Об этом сообщает роSSийское агентство "РИА Новости".

По информации Министерства обороны РФ , в составе сил ОДКБ были отправлены подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ РоSSии, а также Ивановского и Ульяновского соединений ВДВ.

На опубликованном видео также видна бронетехника.

Напомним, первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января. Своих военных должны отправить и другие члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ): Беларусь , Армения, Кыргызстан и Таджикистан .

РоSSия заявила, что целью введения войск в Казахстан является "содействие контртеррористической операции в Казахстане, обеспечение безопасности мирных граждан, а также жизненно важные объекты критической инфраструктуры, их разблокирование и возвращение под контроль казахстанских властей".

Протесты в Казахстане начались 2 января как реакция на резкое удорожание стоимости газа для автомобилей. Через несколько дней митингующие потребовали не только снижения цены на сжиженный газ, но и окончательного отстранения от политической жизни первого президента Нурсултана Назарбаева, возглавлявшего Совет безопасности, изменений в конституцию и большего разделения властей.

Единого лидера протестов нет.

Митинги продолжаются сегодня в разных городах. 4 января они переросли в массовые столкновения с силовиками, а 5 января произошли самые жестокие противостояния – люди захватывали административные здания и вели активные столкновения с военными и полицией.

За время протестов правительство подало в отставку, а Назарбаев перестал возглавлять Совбез – вместо него эти полномочия взял президент Токаев. В стране отключали Интернет и связь, казахстанские медиа до сих пор не открываются из-за границы. Также по всему Казахстану ввели чрезвычайное положение.

На фоне противостояний людей и силовиков Токаев обратился к ОДКБ за "помощью", и организация решила отправить в страну свои войска.