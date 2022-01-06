СБУ разоблачила чиновника Госпродпотребслужбы, который требовал отката из тендеров

За 10% от суммы договора чиновник "гарантировал" не затягивать процедуру.

СБУ разоблачила чиновника Госпродпотребслужбы, который требовал отката из тендеров
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности разоблачили одного из руководителей районного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области на коррупционной схеме. Чиновник потребовал почти 10% отката от местных предпринимателей.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что чиновник угрожал создать искусственные препятствия для местного предпринимателя и отказывался подписывать ему документы. За 10% от суммы договора чиновник "гарантировал" не затягивать процедуру.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении очередной суммы взятки.

В настоящее время решается вопрос по поводу сообщения ему о подозрении. Также проверяется причастность других должностных лиц к коррупционной схеме.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, Государственное бюро расследований оценило возможные потери только Киева от системной коррупции в 10 млрд гривен в год.

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