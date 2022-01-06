Премьер Австралии устроил охоту на ведьм: президент Сербии по поводу ситуации с Джоковичем

Вучич поддерживает своего соотечественника.

Премьер Австралии устроил охоту на ведьм: президент Сербии по поводу ситуации с Джоковичем
Фото: Livik

К необязательному ажиотажу, сложившемуся вокруг первой ракетки мира Новака Джоковича, которому пограничные службы Австралии аннулировали визу, присоединился президент Сербии Александар Вучич, заявивший, что поддерживает связь со своим соотечественником.

"Я разговаривал с ним минувшей ночью и во второй раз сегодня утром. Мы можем сделать так, чтобы до понедельника ему не пришлось быть в отеле, где его изолировали. Хотим, чтобы он переехал в арендованный дом, о чем попросил Новак. Мы обязаны это сделать, поскольку наша обязанность - защищать своих граждан", – цитирует Вучича сербский ресурс b92.net.

"В настоящее время мы работаем над этим. Несправедливо, что премьер-министр Австралии устроил политическую охоту на ведьм. Другим теннисистам с медицинскими исключениями разрешили играть, а Новаку – нет. Всем понятно, в чем здесь дело", - заявил президент Сербии.

Накануне Джокович был задержан в аэропорту Мельбурна. После продолжавшихся всю ночь разборок его виза была аннулирована, а его предупредили, что он будет выдворен из страны.

Перед этим спортивные чиновники штата Виктория, где проходит Australian Open, отказались оказывать Джоковичу индивидуальную поддержку для участия в турнире.

Отметим, что Джоковичу могут запретить въезд в Австралию на три года.

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