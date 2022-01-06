Украина экстрадировала из Польши бывшего секретаря Коломыйского горсовета

Ему грозит 10 лет в связи с ДТП с двумя погибшими.

Украина экстрадировала из Польши бывшего секретаря Коломыйского горсовета
Любомир Жупанский
Фото: report.if.ua

Украина экстрадировала из Польши бывшего секретаря Коломыйского городского совета Любомира Жупанского.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

В ноябре 2016 года Жупанский, находясь за рулем автомобиля Audi A6, сбил насмерть двух пенсионеров в селе Одаи неподалеку от Ивано-Франковска.

После ДТП Жупанский продолжил занимать должность до весны 2018 года, когда его лишили полномочий, и даже некоторое время исполнял обязанности городского головы. Кроме того, до осени 2019 года Жупанский возглавлял коломыйскую городскую организацию партии "Блок Петра Порошенко – Солидарность".

В апреле 2019 ему сообщили подозрение по ч. 3 ст. 286 УК Украины, после чего он уехал из Украины. Тогда полицейские объявили его в международный розыск.

"После нескольких лет укрывательства за границей фигуранта задержали правоохранительные органы на территории Республики Польша. 4 января этого года правонарушителя экстрадировали в Украину в рамках международного сотрудничества", - сообщила полиция.

5 января Печерский райсуд Киева избрал бывшему депутату меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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