Печерский суд арестовал имущество Порошенко

Печерский районный суд Киева на заседании 6 января арестовал имущество подозреваемого в госизмене пятого президента, народного депутата Петра Порошенко.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат "Европейской солидарности" Владимир Арьев.

"Кто где, а мы с Ахтемом Чийгозом в Печерском суде, который только что, на третью годовщину вручения Томоса и в Святой Вечер по заказу Банковой арестовал имущество Порошенко", - написал он.

Он добавил, что решение приняла судья Бортницкая, привлекавшаяся ранее к дисциплинарной ответственности.

Офис генпрокурора на странице в Facebook сообщил, что "судом принято решение о наложении ареста на имущество подозреваемого, принадлежащее ему на праве собственности в соответствии с информацией из Государственного реестра прав на недвижимое имущество и Реестра прав собственности на недвижимое имущество, Государственного реестра ипотек, Единого реестра запретов отчуждения объектов недвижимого имущества. В частности, это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее".

Арестованы все принадлежащие Порошенко земельные участки, связанные с ним юридические лица, вся недвижимость, банковские счета и корпоративные доли, пишет УП со ссылкой на источники.

Адвокат Порошенко Игорь Головань на брифинге заявил, что судьи дважды заявляли отводы. Он отметил, что ведущее следствие ГБР в юрисдикции Шевченковского райсуда, но дело рассматривает Печерский. Адвокаты будут подавать апелляцию.

По словам сопартийницы Порошенко Ирины Геращенко, адвокаты нардепа узнали о судебном заседании по аресту имущества "случайно вчера вечером". Адвокат Игорь Головань сообщил, что о заседании суда стало известно из смс-сообщения, поступившего накануне на телефон одного из правозащитников. Головань подчеркнул, что в соответствии с УПК такие ходатайства рассматриваются при участии народного депутата, который должен быть поставлен в известность о судебном заседании заранее в установленном порядке.

Сам подозреваемый сейчас находится за границей, куда уехал еще до официального оглашения подозрения. Сегодня он заявил, что планирует вернуться в Украину 17 января. Порошенко хочет воспользоваться правом народного депутата на безотлагательный прием генерального прокурора. Ирина Венедиктова, как известно, подозрение Порошенко не подписывала, потому что была в отпуске. Вместо нее это сделал ее заместитель.

Напомним, по версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР и поставлять его с предприятий в ОРДЛО. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили наличными.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов, и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

Другими фигурантами дела являются нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра. Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда стражи порядка использовали также аудиозапись разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по поводу реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудиозаписи фигурирует имя Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина.

В разговорах в качестве участников фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков.

После объявления подозрения Офис генпрокурора подал в Печерский райсуд ходатайство об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Аналогичную меру просили по этому делу для Медведчука, но он находится под домашним арестом.