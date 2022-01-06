Израильские военные застрелили вооруженного палестинца во время спецоперации в городе Наблус

Боевика, опознали как Бачара Хашаша.

Израильские военные застрелили вооруженного палестинца во время спецоперации в городе Наблус
военные Израиля (иллюстративное фото)

Израильские военные убили вооруженного палестинца при задержании в городе Наблус. Об этом пишет Reuters и The Jerusalem Post.

По словам представителя Вооруженных сил Израиля, палестинский боевик по имени Бачар Хашаш был застрелен во время перестрелки с военными в ходе спецоперации по розыску боевиков в Наблусе утром в четверг.

По сообщениям палестинских СМИ, вооруженный мужчина был инициатором стрельбы. С ним находились и другие палестинцы. Хашаш был убит у входа в лагерь беженцев "Балата".

"Некоторые палестинские боевики начали стрелять по военным, из-за чего те открыли ответный огонь и убили одного из них. Разыскиваемый мужчина арестован", - сообщил спикер военных.

Наблус – город на западном берегу реки Иордан.

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