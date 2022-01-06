РоSSийские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ

Потерь среди украинских военных нет.

РоSSийские наемники на Донбассе 4 раза открывали огонь по позициям ВСУ
Фото: facebook.com/pressjfo.news

За прошедшие сутки, 5 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет, сообщает пресс-центр ООС в утренней сводке.

Вчера враг открывал огонь из противотанкового ракетного комплекса в направлении Авдеевки.

Вблизи Шумов роSSийские наемники совершили обстрелы из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Катериновки оккупанты вели огонь из противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Майорска роSSийские наемники совершили обстрелы из станковых противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

По состоянию на 7:00 6 января, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, в течение 4 января на Донбассе сохранялась тишина.

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