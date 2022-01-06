Адвокаты Порошенко будут подавать апелляцию на арест его имущества

Адвокат пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко Игорь Головань назвал решение Печерского суда об аресте имущества экс-президента "абсолютным беззаконием и политическим преследованием".

«Мы видели, как читали решение, и знаем, что, скорее всего, была передана флешка. Написать такой перечень за то короткое время, которое было – вряд ли возможно. Мы понимаем, и именно поэтому мы дважды заявляли отводы судьи», – сообщил Головань.

Он отметил, что никаких доказательств вручения «подозрения» Порошенко прокуроры не предоставили.

«Мы видим абсолютное беззаконие, пренебрежение нормами права, направленное исключительно на одно – помешать лидеру оппозиции вести политическую деятельность», – заявил Головань.

Адвокат также сообщил, что сторона Порошенко будет подавать апелляцию, а также обращаться в ЕСПЧ .

Защита также отметила предвзятость судьи Бортницкой, которая откровенно спешила и подыгрывала прокурорам.

«Предвзятость была абсолютно прозрачна и очевидна. То есть человек бежал бегом, чтобы удовлетворить все прихоти. Я думаю, что прихоти прокуроров – это прихоти Офиса президента и лично президента. Это мое убеждение», – резюмирует Игорь Головань.