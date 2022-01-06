ЕС призывает РоSSию уважать суверенитет Казахстана

На фоне массовых протестов в стране ОДКБ направила туда военный контингент.

Европейский Союз призвал РоSSийскую Федерацию уважать суверенитет и независимость Казахстана на фоне отправки в республику роSSийских воздушно-десантных войск для подавления массовых протестов.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Насилие должно быть прекращено. Мы также призываем к проявлению всеми сторонами сдержанности и мирного урегулирования ситуации. Очевидно, что ЕС готов и желает поддержать диалог в стране", - заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Он также призвал стороны к сдержанности.

Борель отметил необходимость с осторожностью относиться к присутствию иностранных войск на территории Казахстана.

Как сообщалось, первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января. Своих военных в Казахстан должны отправить и другие члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ): Беларусь , Армения, Кыргызстан и Таджикистан .

РоSSия заявила, что целью введения войск в Казахстан является "содействие контртеррористической операции в Казахстане, обеспечение безопасности мирных граждан, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокирование и возвращение под контроль казахстанских властей".

Напомним, 2 января из-за резкого повышения цен на автомобильный газ в Казахстане начались массовые протесты. Мирные акции быстро переросли в стычки с правоохранителями и погромы с человеческими жертвами.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. Однако уже вечером того же дня Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

В стране также ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Работу всех банков временно остановили, интернет и мобильная связь во время столкновений работали с перебоями.