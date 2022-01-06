В Казахстане продлили школьные и студенческие каникулы

Ранее в стране было введено чрезвычайное положение.

В Казахстане продлили школьные и студенческие каникулы
Фото: gazeta.kz

В Kазахстане продлили школьные каникулы до 17 января, студенты колледжей и университетов будут отдыхать до 24-го.

Об этом сообщила первый заместитель министра образования Шолпан Каринова, передает "Интерфакс-Украина".

"По приказу министерства образования и науки школьные каникулы продлены до 17 января, учителя и другой персонал школы в зависимости от ситуации в регионе работают в штатном режиме. Детские дошкольные организации продолжают принимать детей, на сегодняшний день большая часть детсадов продолжают работать в штатном режиме. В колледжах и вузах продолжаются зимние каникулы, они продлятся до 24 января. Второй семестр в колледжах и вузах начнется 24 января", - сказала Каринова в эфире гостелеканала 24kz.

Как известно, 2 января в городе Жанаозен начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

Президент страны Касим-Жомарт Токаев ввел в стране режим чрезвычайного положения до 19 января и комендантский час с 23:00 до 07:00.

Утром 5 января правительство Казахстана было отправлено в отставку. Однако уже вечером того же дня Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Сегодня в качестве "миротворцев" от Организации договора о коллективной безопасности РоSSия отправила в Казахстан десантников.

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