Руководитель госпредприятия Минобороны попался на взятке

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Правоохранительные органы в среду, 5 января, задержали директора одного из оборонных предприятий в Хмельницкой области по подозрению во взяточничестве.

Об этом сообщается на сайтах МВД , специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере и в фейсбуке СБУ .

Задержанному инкриминируют вымогательство и получение 20 тысяч гривен взятки за несоздание препятствий местному жителю в осуществлении им предпринимательской деятельности на территории предприятия, а также за нерасторжение договора аренды помещений.

Фото: vpzhr.gp.gov.ua

Директору собираются сообщить подозрение за ч .3 ст. 368 Уголовного кодекса – получение неправомерной выгоды должностным лицом.

Напомним, что накануне правоохранительные органы сообщили о хищении урожая на одном из государственных предприятий Министерства экономики. Его служащие продали кукурузу и подсолнечник, выращенные на государственных землях, по заниженной стоимости собственным фирмам, а затем сбыли их по рыночной стоимости.