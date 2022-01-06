На этой неделе представители Украины, РоSSии, Франции и Германии встретятся в разных форматах.

В Москве началась встреча по ситуации на востоке Украины на уровне политических советников лидеров Германии и Франции.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

Отмечается, что сейчас заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак проводит переговоры по "внутриукраинскому урегулированию" с внешнеполитическими советниками лидеров Германии и Франции - Йенсом Плетнером и Эммануэлем Бонном.

Встреча проходит в сокращенном составе, поскольку на нее не приглашали переговорщика от Украины – главу Офиса президента Андрея Ермака.

Напомним, на этой неделе политические советники лидеров стран "нормандской четверки" встретятся в разных форматах. Первоначально предусмотрен разговор между господином Плетнером (советник канцлера ФРГ), его французским и роSSийскими коллегами.

Независимо от переговоров Плетнер и Бонн также встретятся с представителем Украины.

"Нормандская четверка" состоит из Украины, Франции, Германии и РоSSии, ее цель – прекратить войну на Донбассе.

В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский заявил, что Джо Байден, как новый президент США , мог бы усилить украинскую позицию в переговорах в "нормандском формате". Собственно, разговоры о присоединении США ведутся уже давно. В частности, о готовности присоединиться к переговорам заявлял и предыдущий президент США Дональд Трамп. Говорил об этом и бывший представитель Госдепа по Украине Курт Волкер.