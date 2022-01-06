РоSSия назвала события в Казахстане "инспирированными извне"

Первые военные подразделения РФ уже прибыли в Казахстан.

Министерство иностранных дел РоSSии назвало события в Казахстане инспирированной извне попыткой подорвать безопасность и целостность дружественной страны.

Об этом говорится в заявлении МИД РоSSии по поводу отправки сил ОДКБ на подавление протестов и беспорядков в Казахстане.

"Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований подорвать безопасность и целостность государства", - говорится в заявлении роSSийского министерства.

РоSSия заявила, что целью введения войск в Казахстан является содействие контртеррористической операции в Казахстане, обеспечение безопасности мирных граждан, а также работы жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокирование и возвращение под контроль казахстанских властей.

Первые военные подразделения РоSSии прибыли в Казахстан утром 6 января. Своих военных в Казахстан должны отправить и другие члены Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ): Беларусь , Армения, Кыргызстан и Таджикистан .

Напомним, 2 января из-за резкого повышения цен на автомобильный газ в Казахстане начались массовые протесты. Мирные акции быстро переросли в стычки с правоохранителями и погромы с человеческими жертвами.

Вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью.

В Казахстане ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Работу всех банков временно остановили, интернет и мобильная связь во время столкновений работали с перебоями.