Печерский суд рассматривает ходатайство об аресте имущества Порошенко

Адвокаты Порошенко обратились в Киевский апелляционный суд по поводу нарушения территориальной подсудности.

Печерский суд рассматривает ходатайство об аресте имущества Порошенко
Игорь Головань
Фото: interfax.ua

Печерский суд преследует цель в ускоренном режиме удовлетворить ходатайство ДБР по поводу незаконного ареста имущества пятого президента, лидера партии «Европейская Солидарность» Петра Порошенко. Об этом заявил журналистам адвокат Порошенко Игорь Головань.

Он, в частности, отметил, что Печерский суд не имеет права рассматривать ходатайство следователей ДБР, поскольку Главное следственное управление Бюро осуществляет фактическую деятельность в Шевченковском районе города Киева.

Головань также отметил, что Петр Порошенко о заседании суда никто не предупредил, а адвокат получил смс-сообщение накануне вечером.

«Появившись сюда (в суд, – ред.), мы увидели, что три прокурора, которых мы еще не видели документов, кто они, представили ходатайство об аресте имущества Порошенко», – подчеркнул Головань.

Он также сообщил, что отвод судьи, который заявили адвокаты пятого президента, был рассмотрен мгновенно и без их участия: «Отвод был рассмотрен молниеносно, нам сообщили о рассмотрении отвода через 10 минут после того, как он был рассмотрен. И судья, как мы видим, абсолютно не смотря на нормы закона, движется в ускоренном режиме к принятию какого-либо решения», – подчеркнул Головань.

Он также сообщил, что адвокаты Порошенко обратились в Киевский апелляционный суд по поводу нарушения территориальной подсудности по этому делу.

«Мы увидели сверток документов. О качестве этих документов – мы убеждены, что это мусор, но все же этого мусора – две толстые папки. Страниц 500, а то и больше. И нам, поиздевавшись над нашим большим адвокатским стажем, судья "нарезала" целый час на то, чтобы мы могли ознакомиться с этими документами и опровергнуть.Это нарушает нормы Европейской конвенции по правам человека, которая требует, чтобы человеку предоставлялись достаточное время и возможности для формирования позиции защиты.Но мы видим, почему ОГПУ, ДБР в нарушение всех законов подают сюда, в Печерский суд. Потому что в других судах им такого счастья пока не обеспечат. Поэтому мы имеем абсолютный беспредел», – подчеркнул Головань.

Он также отметил, что ходатайство об аресте имущества должна согласовать Генеральный прокурор, но оно подписано ее заместителем.

Напомним, ранее экс-президент Петр Порошенко сообщал, что вернется в Украину 17 января.

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