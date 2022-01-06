Следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в апреле

Следующее восьмое заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоится в апреле.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль после встречи с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности приехавшим в Киев Жозепом Боррелем.

"Благодарен Жозепу Боррелю за этот важный визит в Украину на фоне обострения ситуации со стороны РоSSии. Безопасность Украины - это безопасность всей Европы. Актуализировали повестку дня наших двусторонних отношений. Договорились в апреле провести следующее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС", - говорится в твиттере Шмыгаля.

Предыдущее заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоялось 11 февраля 2021 в Брюсселе.

Заседания проводятся по меньшей мере один раз в год, а также тогда, когда этого требуют обстоятельства. Заседания Совета ассоциации традиционно проходят на территории ЕС (в Брюсселе или Люксембурге).

Сегодняшний разговор между Шмыгалем и Боррелем касался в основном роSSийской агрессии. Премьер заявил, что РоSSия пытается не допустить вступления Украины в ЕС и НАТО и поблагодарил ЕС за отказ принять требования Кремля.

"На так называемые предложения по безопасности, сделанные Кремлем, должен быть единогласный ответ. Трансатлантическое единство - залог прочной поддержки Украины", - цитирует Шмыгаля пресс-служба правительства.

Он также поблагодарил Борреля за его личную поддержку в потенциальном развертывании военно-консультативной и обучающей миссии ЕС в Украине в 2022 году.

"Такой шаг, безусловно, продемонстрирует непреклонность европейского сообщества в его полной поддержке Украины и может стать дополнительным залогом для укрепления национальной обороноспособности и устойчивости Украины к существующим внешним и внутренним угрозам", - подчеркнул премьер.

Напомним, что 5 января Боррель стал первым главой европейской дипломатии, посетившим район боевых действий на востоке Украины.