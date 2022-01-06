Латвия отправит в Украину оружие

"Украина не является членом НАТО, но, по сути, они нас защищают".

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс заявил, что страна передаст Украине гуманитарный груз, включающий оружие и технику.

Состав груза согласован с послом Украины Александром Мищенко, пишет LSM.lv.

Пабрикс и Мищенко
Фото: latvia.mfa.gov.ua
Пабрикс и Мищенко

"Мы призываем наших союзников в Европе сделать то же самое. Потому что Украина имеет право и должна уметь защищаться. Украина в значительной степени снимает напряженность с наших собственных границ. С нашего региона. И хотя Украина не является членом НАТО, в этом смысле она не является союзником, но считается нашим союзником именно в том, что делает. По сути, они нас защищают", - сказал латвийский министр.

На сайте украинского посольства говорится, что Пабрикс и Мищенко встретились 5 января.

В ходе их разговора Пабрикс подчеркнул, что позиция Латвии в контексте обострения ситуации на украинско-роSSийской границе остается неизменной. Страна поддерживает целесообразность принятия адекватных мер как со стороны НАТО, так и ЕС с целью недопущения какой-либо агрессии РоSSии в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов назвал страны Балтии одними из главных союзников Украины.

В мае 2021 Латвия одной из первых подписала Декларацию о европейской перспективе Украины. Кроме того, страна официально поддерживает идею предоставления Украине плана действий по членству в НАТО.

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