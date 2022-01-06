Лукашенко предложил называть период Речи Посполитой "польской оккупацией"

Александр Лукашенко предложил записать в белорусских учебниках, что период Речи Посполитой был польской оккупацией и этноцидом белорусов.

Об этом он сказал в четверг на совещании по исторической политике.

По его словам, до сих пор Беларусь пыталась не политизировать историю, но теперь больше не будет умалчивать о фактах, "даже если они затрагивают чьи-то амбиции или национальные чувства".

"Если сегодня литовцы и поляки отрицают вклад белорусского народа в развитие таких исторических форм государственности на нашей земле, как ВКЛ [Великое княжество Литовское] и Речь Посполитая, что нам мешает дать этим периодам адекватную оценку?" – цитирует Лукашенко его пресс-служба.

"Давайте в учебниках по истории, в замковых и музейных экспозициях так и назовем, например, период Речи Посполитой – оккупацией белорусской земли поляками. Этноцидом белорусов. [...] А возьмите Великое княжество Литовское. Современные литовцы фактически приватизировали наследие этого государственного образования. Но что там было литовское? Язык - наш, на нем же написана и конституция - Устав. Ведущая вера-православие. Территория - преимущественно белорусская, украинская, частично русские земли. Народ на 80% - наш. Славяне. А это основные атрибуты и признаки государственности", – сказал Лукашенко.

По словам Лукашенко, белорусская история намного древнее литовской, и когда "на всю Европу гремели Полоцкое и Туровское княжества как центры духовности и просвещения, предки литовцев все еще жили в темноте язычества и вели примитивное хозяйство".

Напомним, что в прошлом году в Беларуси решили признать запретной символикой национальный бело-красно-белый флаг, официальный во времена Белорусской Народной Республики (1918-1919) и государственный в первые годы после обретения Беларусью независимости в 1991 году.

Позже при Александре Лукашенко использование этого флага в стране фактически запретили. Официальным стал флаг, аналогичный флагу Белорусской ССР, только без серпа и молота, а бело-красно-белый превратился в символ протеста.

Лукашенко теперь называет бело-красно-белый флаг "тряпкой".