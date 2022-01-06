РоSSия пропустила в Украину 60 вагонов с углем для Луганской ТЭС

Мораторий на экспорт в Украину отчасти смягчился.

РоSSия пропустила в Украину 60 вагонов с углем для Луганской ТЭС
Фото: Макс Левин

РоSSия пропустила 60 вагонов с энергетическим углем для Луганской тепловой электростанции в городе Счастье.

Об этом сообщила представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам Трехсторонней контактной группы, советница Офиса президента Виктория Страхова.

"Позитивные новости. Первые 60 вагонов угля для Луганской ТЭС зашли в Украину. Теперь можно быть уверенной, что город Счастье и близлежащие населенные пункты будут счастливы хотя бы в плане тепла. И тепло будет в семьях, члены которых живут с обеих сторон контактной линии. И справедливо поблагодарить моего визави в ТКГ Сергея Назарова, который помог в этом вопросе", - написала Страхова в фейсбуке.

По ее словам, импортный уголь – это антрацит из Ростовской области РоSSии.

Луганская ТЭС – единственный производитель электроэнергии в области. Она входит в структуру энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Станция может получать уголь только с территории РФ, поскольку железнодорожных подъездов к электростанции по контролируемой украинскими властями территории нет. На их строительство, по подсчетам "Укрзализныци", нужно 10 млрд. гривен.

В ДТЭК ранее были шахты в Ростовской области, но в 2021 году стало известно, что она продает эти активы кипрской структуре Valleyton Investments Limited.

В начале отопительного сезона роSSийские власти приняли решение о прекращении поставок энергетического угля в Украину. Кроме того, РоSSия заблокировала транзит угля из Казахстана. Государственная "Центрэнерго" законтрактовала в Казахстане 660 тысяч тонн, но не может завезти его.

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