Минздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестов
400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.
Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане, из них почти 400 госпитализированы.
Об этом 6 января сообщило Министерство здравоохранения страны, передает РБК.
"Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", – сообщил телеканал "Хабар-24".
Утром 6 января официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что во время штурма административных зданий в городе и его окрестностях были убиты десятки участников беспорядков.
По ее словам, минувшей ночью были предприняты попытки захвата административных зданий, в том числе департамента алматинской и районных управлений полиции.
В Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ начались массовые протесты.
Вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Сегодня в качестве миротворцев от Организации договора о коллективной безопасности РоSSия отправила в Казахстан десантников.
Накануне на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение и комендантский час.
В Казахстане приостановили работу всех банков. С перебоями работает интернет и мобильная связь.