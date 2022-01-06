Минздрав Казахстана сообщил о более 1 тыс. пострадавших в результате протестов

400 человек госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации.

Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в Казахстане, из них почти 400 госпитализированы.

Об этом 6 января сообщило Министерство здравоохранения страны, передает РБК.

"Более тысячи человек пострадали в результате массовых беспорядков в разных регионах Казахстана, из них почти 400 госпитализированы, 62 человека находятся в реанимации", – сообщил телеканал "Хабар-24".

Утром 6 января официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек сообщила, что во время штурма административных зданий в городе и его окрестностях были убиты десятки участников беспорядков.

По ее словам, минувшей ночью были предприняты попытки захвата административных зданий, в том числе департамента алматинской и районных управлений полиции.

В Казахстане 2 января из-за резкого повышения цен на газ начались массовые протесты.

Вечером 5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к государствам-членам ОДКБ за помощью. Сегодня в качестве миротворцев от Организации договора о коллективной безопасности РоSSия отправила в Казахстан десантников.

Накануне на всей территории Казахстана было введено чрезвычайное положение и комендантский час.

В Казахстане приостановили работу всех банков. С перебоями работает интернет и мобильная связь.