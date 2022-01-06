Лидер "Гонора" заявил о нападениях на членов организации

В движении считают, что в обоих случаях заказчики и исполнители те же.

Фото: facebook.com/serhii.filimonov.98

В последние недели на двух членов молодежного движения "Гонор" были совершены заказные нападения. Лидер движения Сергей Филимонов уверен, что в обоих случаях заказчики и исполнители те же.

Об этом Филимонов сообщил в фейсбуке.

"Оба раза нападавшие ждали ребят у их подъездов. Случаи очень похожи: нападали со спины группой лиц в масках, вооруженных телескопическими палками. Во время второго нападения похитили телефон и травматическое оружие. Мы уверены, что в обоих случаях заказчики и исполнители те же", – написал он.

В движении "Гонор" полагают, что нападения связаны либо с застройщиками, "которым мы не даем забирать у киевлян парковые зоны и озера", либо "с роSSийскими агентами в националистической среде и с участием ментов из обоймы Авакова".

"Гонор" объявил награду за информацию о нападающих и/или заказчиках. Наградный фонд – 10 тысяч гривен.

Сергей Филимонов – бывший руководитель киевского центра "Гражданского Корпуса Азов" и киевского центра партии "Национальный корпус", организатор и участник активистских инициатив против застройки, в поддержку политических заключенных и жертв политических преступлений. Сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". Участвовал в боевых действиях в качестве добровольца в составе добровольческого батальона "Азов".

В марте 2021 года организовал акцию в поддержку Сергея Стерненко. По делу столкновений под Офисом президента в Киеве Филимонова отправили под домашний арест по статье "хулиганство". Впоследствии меру смягчили до ночного домашнего ареста.

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