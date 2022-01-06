Демократы передумали поддерживать голосование за санкции против "Северного потока-2" в Сенате, – Politico

Причиной является нежелание подорвать позицию президента США Джо Байдена во время переговоров с РФ.

Демократы передумали поддерживать голосование за санкции против "Северного потока-2" в Сенате, – Politico
Пывнычний потык-2
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Некоторые члены Сената США от Демократической партии изменили свое отношение к законопроекту сенатора-республиканца Теда Круза по поводу санкций против роSSийского "Северного потока-2". За этот документ должны голосовать на следующей неделе до 14 января.

Если раньше они ратовали за его поддержку, то теперь склоняются к противоположному, пишет Politico. Причиной тому является нежелание подрывать позиции президента США Джо Байдена во время переговоров с РФ по наращиванию роSSийских сил на границе с Украиной.

Сенаторы опасаются, что законопроект Круза может помешать президенту скооперироваться с Евросоюзом, прежде всего – с Германией.

Ожидается, что законопроект Круза о новых санкциях не наберет необходимых для прохождения дальше 60 голосов.

"На данный момент очень важно, поскольку мы смотрим на потенциальные действия РоSSии в Украине, для нас очень важно работать в тесном сотрудничестве с нашими союзниками, а Германия является одним из этих очень важных союзников. И потому я считаю, что эта поправка не актуальна", – заявила сенатор-демократ от штата Нью-Йорк Жанна Шахин.

Законопроект Теда Круза устанавливает применение ограничительных мер в отношении газопровода в течение 15 дней с момента подписания и позволяет Конгрессу проголосовать за возобновление санкций в случае отказа президента. Он предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, от которых Штаты отказались в мае, и в отношении участников сертификации газопровода.

Сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи выражает схожую позицию с сенатором Шахин. Он считает, что законопроект Круза может оттолкнуть США от европейских союзников в то время, когда единство имеет большое значение для противодействия агрессивному поведению РоSSии в регионе.

"Это не о РоSSии. Речь идет о программе Круза-Трампа по разрыву трансатлантического альянса. Это момент, когда мы должны проявить солидарность с администрацией, поскольку они пытаются использовать метод кнута и пряника в отношении россиян, чтобы предотвратить вторжение. Вбивание клина в трансатлантические отношения просто сейчас не будет продуктивным, если наша конечная цель - попытка спасти Украину от вторжения", - заявил он.

Автор законопроекта Круз отверг эти аргументы демократов и заявил, что они заинтересованы только в том, чтобы предоставить Байдену политическое прикрытие.

Politico пишет, что только один демократ, с которым издание общалось, обещал поддержать санкции. Это Ричард Блюменталь.

Тед Круз является последовательным критиком "Северного потока-2". Продвинуть этот законопроект по санкциям на рассмотрение Сената удалось благодаря отказу Круза от блокирования одобрения десятка кандидатур на разные должности, выдвинутые Байденом.

Напомним, госсекретарь Энтони Блинкен после переговоров с главой МИД Германии Анналеной Бербок заявил, что сложно представить запуск в работу "Северного потока-2" в случае нового нападения РоSSии на Украину. По словам Блинкена, таким образом этот газопровод является рычагом давления на РоSSию.

Бербок после вступления в должность говорила, что новое правительство Германии готово заблокировать роSSийский газопровод "Северный поток-2" в случае, если РоSSия пойдет на новую агрессию по отношению к Украине.

Проект "Северный поток-2" предполагает работу двух нитей газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

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