Пять ракет упали возле военной базы в Ираке, где размещены силы США

О пострадавших не сообщается.

Пять ракет упали возле военной базы в Ираке, где размещены силы США
Військова база в Іраці (ілюстративне фото)
Фото: alhadath.net

В Ираке пять ракет упали 5 января около базы Айн аль-Асад, где размещены войска США и другие международные силы. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление военной коалиции.

Самым близким было падение снаряда в 2 километрах от базы. Армия Ирака сообщила, что снаряды были выпущены из установок Катюша.

Ответственность за эту атаку на себя взяла группировка, называющая себя Серая Касем аль-Джабарин, добавляет Wall Street Journal. Эта группировка управляется Катаиб Хезболлой – военизированной группировкой, действующей на территории Ирака и Сирии. Ее участники сражались против Международной коалиции во время Иракской войны.

Эта атака последовала через день после того, как базу Айн аль-Асад пытались атаковать взрывчаткой с беспилотников.

Напомним, 3 и 4 января воздушная оборона Ирака сбила беспилотники со взрывчаткой. Кто стоит за подготовкой нападений – не сообщается.

Попытки нападений проходят в дни второй годовщины убийства иранского генерала Касема Сулеймани, ликвидированного по распоряжению действующего тогда президента США Дональда Трампа. Тогда же погиб заместитель лидера Народных мобилизационных сил Ирака Махди аль-Мухандис.

Сулеймани был одним из самых влиятельных иранских генералов. После его ликвидации отношения между США, Ираком и Ираном обострились еще больше. В январе 2020 года после убийства Сулеймани Иран выпустил ракеты по американской авиабазе, расположенной рядом с городом Аль-Асад в Ираке, и атаковал базу американских коалиционных сил в Эрбили.

В январе 2021 года судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест Дональда Трампа по обвинению в убийстве генерала Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Махди аль-Мухандиса.

США возглавляют международную военную коалицию, борющуюся с боевиками ИГИЛ в Ираке и Сирии. База Айн аль-Асад – место дислокации вооруженных сил Ирака и США.

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