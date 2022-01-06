В Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в Казахстане

The New York Times отметила, что время беспорядков в Казахстане "особо неудобно Путину".

Белый дом в среду, 5 января, заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за беспорядками в Казахстане и призвал к спокойствию и сдержанности.

Представитель Белого дома Джен Псаки назвала "абсолютно ложными" упреки, которые раздались в РоSSии о якобы причастности США к разжиганию беспорядков, передает Голос Америки.

Накануне некоторые роSSийские СМИ привели оценки о якобы причастности США к ситуации в Казахстане и связали ее с попытками "отвлечь силы от украинского направления".

Президент Казахстана Токаев заявил о "внешней агрессии", "террористических бандах, прошедших серьезную подготовку за рубежом" и обратился к главам стран Организации договора коллективной безопасности, которую возглавляет РоSSия, за помощью по преодолению "террористической угрозы", "подрыву целостности государства".

The New York Times пишет, что время беспорядков в Казахстане "особо неудобно для Путина, который надеется использовать три встречи на следующей неделе с западными делегациями, чтобы пересмотреть международные соглашения по безопасности после холодной войны в отношении Украины и того, что РоSSия считает своей сферой влияния в Восточной Европе и Центральной Азии".

Издание также обращает внимание на то, что президент Казахстана Токаев назвал протесты "высокоорганизованными" и частью "подробно продуманного плана заговорщиков, мотивированных финансово".

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.