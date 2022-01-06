В Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в Казахстане

The New York Times отметила, что время беспорядков в Казахстане "особо неудобно Путину".

В Белом доме опровергли причастность США к беспорядкам в Казахстане
Фото: NEXTA

Белый дом в среду, 5 января, заявил, что Соединенные Штаты внимательно следят за беспорядками в Казахстане и призвал к спокойствию и сдержанности.

Представитель Белого дома Джен Псаки назвала "абсолютно ложными" упреки, которые раздались в РоSSии о якобы причастности США к разжиганию беспорядков, передает Голос Америки.

Накануне некоторые роSSийские СМИ привели оценки о якобы причастности США к ситуации в Казахстане и связали ее с попытками "отвлечь силы от украинского направления".

Президент Казахстана Токаев заявил о "внешней агрессии", "террористических бандах, прошедших серьезную подготовку за рубежом" и обратился к главам стран Организации договора коллективной безопасности, которую возглавляет РоSSия, за помощью по преодолению "террористической угрозы", "подрыву целостности государства".

The New York Times пишет, что время беспорядков в Казахстане "особо неудобно для Путина, который надеется использовать три встречи на следующей неделе с западными делегациями, чтобы пересмотреть международные соглашения по безопасности после холодной войны в отношении Украины и того, что РоSSия считает своей сферой влияния в Восточной Европе и Центральной Азии".

Издание также обращает внимание на то, что президент Казахстана Токаев назвал протесты "высокоорганизованными" и частью "подробно продуманного плана заговорщиков, мотивированных финансово".

Ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками.

6 января в бывшей столице Казахстана Алматы возле здания администрации, которое накануне было захвачено вооруженными протестующими, войска провели "зачистку", полиция сообщила о десятках погибших. В свою очередь в МВД страны заявили, что в результате столкновений с протестующими пострадали более 300 силовиков, восемь – погибли.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана БандерыВ Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры
Блок рекламы


Похожие новости
Евросоюз отреагировал на ситуацию в КазахстанеЕвросоюз отреагировал на ситуацию в Казахстане
Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане.Чрезвычайное положение введено во всем Казахстане.
МИД призывает украинцев в Казахстане избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозуМИД призывает украинцев в Казахстане избегать участия в массовых мероприятиях, которые могут представлять угрозу
В Казахстане митингующие массово штурмуют местные администрацииВ Казахстане митингующие массово штурмуют местные администрации
В Казахстане во время протестов задержали более 200 человек, 95 силовиков пострадалиВ Казахстане во время протестов задержали более 200 человек, 95 силовиков пострадали
Протесты в Казахстане продолжаются, но власти обещают снизить цены на газПротесты в Казахстане продолжаются, но власти обещают снизить цены на газ
В Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗСВ Казахстане вспыхнули протесты из-за подорожания газа на АЗС
В Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте ПорошенкоВ Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте Порошенко
В МИД опровергли заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на ДонбассеВ МИД опровергли заявление Путина о подготовке Украиной "военной операции" на Донбассе
"Квартал 95" опроверг причастность к декоратору, получившему подряд от ОГП"Квартал 95" опроверг причастность к декоратору, получившему подряд от ОГП
Последние новости
Подгружаем последние новости