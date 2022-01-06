КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

Снаряд пролетел 700 километров и точно поразил заданную цель.

КНДР заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
Архівне фото
Фото: topspb.tv

Северная Корея заявила об успешных испытаниях сверхзвуковой ракеты. Их провели в среду, 5 января.

Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

По данным агентства, снаряд пролетел 700 километров и точно поразил заданную цель. Лидер КНДР Ким Чен Ын не присутствовал на испытаниях.

Накануне южнокорейские военные заявили, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря. По информации береговой охраны Японии, КНДР запустила баллистическую ракету, дальность ее полета составляет около 500 км.

В связи с инцидентом Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров, отметив, что пуск был осуществлен "в то время, когда крайне важна стабильность внутри страны и за рубежом".

Министерство иностранных дел Японии также сообщило, что министры иностранных дел и обороны 7 января проведут переговоры с американскими коллегами по обсуждению вопросов безопасности.

Напомним, это был первый запуск снаряда с территории Северной Кореи с октября прошлого года, когда КНДР опробовала баллистическую ракету с подводной лодки. После этого Соединенные Штаты призвали Северную Корею приостановить ракетные испытания и возобновить переговоры.

Перед этим Северная Корея провела еще четыре испытания различных типов ракет, в том числе новой зенитной ракеты, а также – гиперзвуковой. Многие западные страны резко осудили эти испытания.

Северная Корея находится под санкциями США и ООН из-за своей ракетной и ядерной программы и почти полностью изолирована на мировой арене. На прошлой неделе Лидер КНДР Ким Чен Ын пообещал на собрании правящей партии, что страна "продолжит укреплять свой военный потенциал".

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