Семьсот приходов УПЦ МП за три года перешли в ПЦУ

Эпифаний считает, что переходов было бы больше, если бы не судебная волокита.

Семьсот приходов УПЦ МП за три года перешли в ПЦУ
Фото: pomisna.info

С момента основания Православной церкви Украины к ней присоединились около 700 приходов УПЦ Московского патриархата. Об этом сообщил предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний (Думенко) в интервью РБК-Украина в годовщину получения Томоса об автокефалии.

"По нашим подсчетам, около семисот приходов присоединились после Объединительного собора ПЦУ. В течение последнего года переходов было гораздо меньше. Этот спад начался еще с приходом новой власти", - рассказал он.

По словам Эпифания, процесс перехода приходов осложняется судебными исками УПЦ МП "фактически по каждому приходу".

"Есть общины, которые уже несколько кругов проходят: возвращают их дело в низшую инстанцию, потом снова, потом снова... Есть общины, которые не могут войти в свой храм, даже имея все судебные решения, потому что нет соответствующей поддержки. Если все справедливые судебные решения будут претворяться в жизнь, то ситуация улучшится, и будет следующая волна переходов", - сказал Эпифаний.

По его словам, многие священники из Московского патриархата хотели бы "изменить табличку на храме с МП на ПЦУ", но не хотят "воевать".

Кроме того, в действующей власти есть отдельные чиновники, открыто поддерживающие Московский патриархат, что также не способствует переходам религиозных общин в поместную церковь.

"Мы не нуждаемся в каком-либо открытом содействии со стороны украинской власти, но должна быть поддержка этого процесса в рамках, определенных законом. Например, это касается полиции, которая иногда не желает непосредственно участвовать в защите законных прав общины, не разбирается в этих процессах, иногда может даже откровенно защищать интересы московских сторонников. И потому есть много общин, которые имеют внутреннее желание перейти, они практически уже определились, но не хотят противостоять тому нашествию, которое будет во время их перехода", - сказал Эпифаний.

При этом он подчеркнул, что в целом церковь имеет хорошие и конструктивные отношения с действующей властью.

Напомним, что поместная православная церковь Украины была создана на Объединительном соборе в Софии Киевской 15 декабря 2018 года. Ее предстоятелем был избран митрополит Эпифаний. Томос, подтверждающий автокефалию, был вручен Эпифанию патриархом Варфоломеем в Константинополе 6 января 2019 года.

ПЦУ стала 15-й церковью в диптихе поместных православных церквей мира.

Кроме Вселенского патриархата, ее официально признали Элладская, Александрийская и Кипрская церкви, еще несколько церквей сделали это де-факто.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
В Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана БандерыВ Киеве начался факельный Марш ко Дню рождения Степана Бандеры
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия проведет учения ядерных сил в начале 2022 годаРоSSия проведет учения ядерных сил в начале 2022 года
В последний день 2021 года на Донбассе погиб десантник Станислав БогуславскийВ последний день 2021 года на Донбассе погиб десантник Станислав Богуславский
В последний день 2021 года оккупанты убили украинского военногоВ последний день 2021 года оккупанты убили украинского военного
РоSSия и Беларусь проведут военные учения в первом квартале 2022 года
Украинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опросУкраинцы считают Зеленского "политиком года", "разочарованием года" и "мемом года", - опрос
КИУ назвал "сачкунов" года среди нардеповКИУ назвал "сачкунов" года среди нардепов
Суд приговорил к 5 годам заключения организатора фейкового "референдума" на ДонетчинеСуд приговорил к 5 годам заключения организатора фейкового "референдума" на Донетчине
ВАКС приговорил бизнесмена Тамразова к пяти годам лишения свободыВАКС приговорил бизнесмена Тамразова к пяти годам лишения свободы
Алгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового годаАлгоритм взятия женщин на военный учет будет разработан до нового года
Порошенко и Медведчук вступили в сговор не позднее октября 2014 года и поделили функции в преступном плане, – текст подозренияПорошенко и Медведчук вступили в сговор не позднее октября 2014 года и поделили функции в преступном плане, – текст подозрения
Последние новости
Подгружаем последние новости