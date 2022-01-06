Порошенко заявил, что вернется в Украину 17 января

Подозреваемый в государственной измене и содействии террористическим "ДНР" и "ЛНР" пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернется на родину 17 января.

Он обещал прийти на заседание суда по избранию ему меры пресечения и встретиться с генпрокурором Ириной Венедиктовой, пользуясь правом нардепа на неотложный прием. Об этом Порошенко написал в Facebook.

"Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии", – заявил он.

Напомним, подозрение Порошенко было подписано в то время, когда он уехал за границу. Его подписывал заместитель Венедиктовой, поскольку сама генпрокур ушла в отпуск.

По версии следствия, Порошенко в 2014 году вступил в сговор с Виктором Медведчуком и рядом других лиц, в том числе среди властей РоSSии, чтобы отказаться от угля из ЮАР. Следователи считают, что Порошенко оказывал давление на Минэнерго, чтобы вместо африканского угля по требованию РоSSии покупали уголь у двух предприятий, которые расположены на временно оккупированных территориях и контролировались террористами. Деньги за уголь якобы прямо в руки террористов перевозили наличными.

В СБУ добавили, что в основу подозрения Порошенко легли свидетельские показания, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы, на которых зафиксирована информация периода 2014-2015 годов и другие доказательства.

Порошенко считает это дело политическим.

Другими фигурантами дела являются нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра. Обоим объявили подозрение еще осенью. Тогда стражи порядка использовали также аудиозаписи разговоров. Экспертиза подтвердила, что одним из фигурантов записей является Медведчук. Он общался по поводу реализации незаконных схем с представителями роSSийских властей. Во время этих разговоров нардеп озвучивает, что у него есть гарантии от высших должностных лиц Украины. В аудиозаписях фигурирует имя Петра Алексеевича, Гонтаревой и Бориса Ложкина.

В разговорах в качестве участников фигурируют люди, идентифицированные как роSSийский вице-премьер Дмитрий Козак, посол РоSSии Зурабов и помощник Путина Сурков.

Офис генпрокурора подал в Печерский райсуд ходатайство по избранию Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 1 млрд гривен. Аналогичную меру просили в этом деле для Медведчука, но он находится под домашним арестом.