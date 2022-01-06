В центре Алматы войска провели "зачистку", полиция сообщила о десятках погибших

В бывшей столице Казахстана Алматы возле здания администрации, которое накануне было захвачено вооруженными протестующими, произошла интенсивная перестрелка.

По информации роSSийского агентства ТАСС, на площадь прибыли войска, начавшие операцию по "зачистке" территории от "зачинщиков беспорядков". Через некоторое время на БТР и грузовиках прибыли около 300 военных и оцепили площадь по периметру, вытесняя гражданских за оцепление.

Внутри кольца началась стрельба, при этом военные вроде бы стреляли в воздух.

В то же время, официальный представитель городского департамента полиции Салтанат Азирбек заявил, что во время штурма административных зданий в Алматы и окрестностях были убиты десятки протестующих. Их личности устанавливают.

Как сообщает агентство "Интерфакс", полиция Алматы также подтвердила разграбление оружейного магазина в городе.

Ранее очевидцы рассказывали, что автоматами вооружены не только полицейские и военные, но и протестующие. В мессенджерах и социальных сетях выкладываются видеоролики, на которых отчетливо слышны автоматные очереди.

СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства внутренних дел ранее сообщили, что во время беспорядков в Казахстане получили ранения 317 сотрудников полиции и военнослужащих Нацгвардии, 8 – погибли.

По данным МВД , были зафиксированы случаи препятствования госпитализации раненых.

По данным ведомства, органы внутренних дел принимают все необходимые меры для недопущения роста погрома.