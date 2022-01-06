Глава МИД Франции заявил о необходимости "требовательного диалога" с РоSSией

"Ведение требовательного диалога с Россией... полезно и необходимо для укрепления стратегической стабильности в Европе".

Глава МИД Франции заявил о необходимости "требовательного диалога" с Россией
Фото: gouvernement.fr

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил с главами МИД Германии Анналеной Бербок, Италии – Луиджи Ди Майо и Польши – Збигневом Рау, а также главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем текущую напряженность в отношениях с Россией и украинский вопрос.

Об этом говорится в заявлении Жан-Ив Ле Дриана, размещенном на сайте МИДа Франции.

Отмечается, что глава МИД Франции отметил важность тесной координации между странами ЕС накануне дискуссий, запланированных с Россией в разных форматах на следующей неделе, а также неформальной встречи министров иностранных дел ЕС, которая состоится в Бресте 13 и 14 января в рамках председательства Франции в Совете Европейского Союза.

"В этой связи я обратил особое внимание на обязанность стран ЕС вносить свой вклад и активно участвовать посредством конкретных предложений в подготовке и проведении данных дискуссий с Россией, касающихся их собственных интересов безопасности. Ведение требовательного диалога с Россией, основанного на параметрах, которые, как мы считаем, отвечают нашим коллективным интересам безопасности, полезно и необходимо для укрепления стратегической стабильности в Европе", - подчеркнул Ле Дриан.

Он напомнил собеседникам, что любая очередная военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой масштабные последствия и будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами.

Он также упомянул о том, что Франция продолжает прилагать усилия в рамках Нормандского формата по деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее, а также по продвижению реализации Минских соглашений.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Президент Литвы признал ошибкой открытие тайваньского представительства под названием "Тайвань", а не "Тайбэй"Президент Литвы признал ошибкой открытие тайваньского представительства под названием "Тайвань", а не "Тайбэй"
Блок рекламы


Похожие новости
Президент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасностиПрезидент Казахстана обратился к митингующим и заявил, что Назарбаев больше не возглавляет Совет безопасности
ЕС и НАТО должны более активно готовиться к сценарию гибридного нападения РоSSии на Украину, - глава МИД ЛатвииЕС и НАТО должны более активно готовиться к сценарию гибридного нападения РоSSии на Украину, - глава МИД Латвии
Задержание Лавренчука: Денисова заявила о злоупотреблении РФ уставом ИнтерполаЗадержание Лавренчука: Денисова заявила о злоупотреблении РФ уставом Интерпола
Политические советники Германии и Франции в преддверии поездки в Москву проведут консультации с Ермаком, - ОППолитические советники Германии и Франции в преддверии поездки в Москву проведут консультации с Ермаком, - ОП
Из-за потока мигрантов из Беларуси Украина может потерять безвиз, – глава ГМСИз-за потока мигрантов из Беларуси Украина может потерять безвиз, – глава ГМС
В НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с РоSSиейВ НАТО подтвердили запланированные на 12 января переговоры с РоSSией
Оккупационный "глава" Крыма объяснил более высокие, чем в РоSSии, цены отсутствием конкуренции в результате санкцийОккупационный "глава" Крыма объяснил более высокие, чем в РоSSии, цены отсутствием конкуренции в результате санкций
ВМС Украины и Франции провели совместные учения в Черном мореВМС Украины и Франции провели совместные учения в Черном море
Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"Спикер МИД РоSSии назвала Зеленского "угрозой для Украины" и заявила, что Киев "будет расстреливать украинцев из оружия НАТО"
Госсекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSиейГоссекретарь США Блинкен обсудил с Зеленским предстоящие переговоры с РоSSией
Последние новости
Подгружаем последние новости