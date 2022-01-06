Глава МИД Франции заявил о необходимости "требовательного диалога" с РоSSией

"Ведение требовательного диалога с Россией... полезно и необходимо для укрепления стратегической стабильности в Европе".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудил с главами МИД Германии Анналеной Бербок, Италии – Луиджи Ди Майо и Польши – Збигневом Рау, а также главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем текущую напряженность в отношениях с Россией и украинский вопрос.

Об этом говорится в заявлении Жан-Ив Ле Дриана, размещенном на сайте МИДа Франции.

Отмечается, что глава МИД Франции отметил важность тесной координации между странами ЕС накануне дискуссий, запланированных с Россией в разных форматах на следующей неделе, а также неформальной встречи министров иностранных дел ЕС , которая состоится в Бресте 13 и 14 января в рамках председательства Франции в Совете Европейского Союза.

"В этой связи я обратил особое внимание на обязанность стран ЕС вносить свой вклад и активно участвовать посредством конкретных предложений в подготовке и проведении данных дискуссий с Россией , касающихся их собственных интересов безопасности. Ведение требовательного диалога с Россией , основанного на параметрах, которые, как мы считаем, отвечают нашим коллективным интересам безопасности, полезно и необходимо для укрепления стратегической стабильности в Европе", - подчеркнул Ле Дриан.

Он напомнил собеседникам, что любая очередная военная агрессия в отношении Украины повлечет за собой масштабные последствия и будет иметь высокую цену, включая ограничительные меры, скоординированные с партнерами.

Он также упомянул о том, что Франция продолжает прилагать усилия в рамках Нормандского формата по деэскалации напряженности в Украине и вокруг нее, а также по продвижению реализации Минских соглашений.