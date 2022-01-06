США расширили санкции в отношении лидера боснийских сербов Милорада Додика

Причина – дестабилизирующая коррупционная деятельность Милорада Додика и его попытки разрушить Дейтонские мирные соглашения.

США расширили санкции в отношении лидера боснийских сербов Милорада Додика
Фото: euractiv.com

Министерство финансов США расширило санкции в отношении лидера боснийских сербов Милорада Додика. Ведомство указывает на нарушение им мирного соглашения от 1995 года и его участие в коррупции и взяточничестве.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина США.

Также Минфин США ввел санкции в отношении медиаплатформы "Альтернативное телевидение Баня-Луки", которую лидер боснийских сербов приобрел для реализации своих интересов.

"Дестабилизирующая коррупционная деятельность Милорада Додика и его попытки разрушить Дейтонские мирные соглашения, мотивированные его собственными корыстными интересами, угрожают стабильности Боснии и Герцеговины и всего региона", - заявил заместитель министра финансов по расследованию терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон.

В Минфине США отметили, что Додик стремится вывести армию Республики Сербской из вооруженных сил Боснии и Герцеговины.

"Соединенные Штаты без колебаний будут действовать против тех, кто стремится к коррупции, дестабилизации и расколу за счет собственного народа, а также против тех, кто способствует такому поведению», - отметил Нельсон.

Дейтонские соглашения были подписаны по инициативе Великобритании и США президентами Боснии и Герцеговины, Хорватии и Сербии в 1995 году, они положили конец этническому конфликту в стране и установили нынешнюю конституцию Боснии и Герцеговины. Согласно соглашениям, Босния и Герцеговина оставалась единственным федеративным государством.

В течение многих лет Додик выступал за отделение боснийских сербов и за то, чтобы они стали частью соседней Сербии. 11 декабря парламент Республики Сербской принял решение о выходе из армии, правовой и налоговой системы Боснии и Герцеговины, несмотря на предостережения Запада.

В январе 2017 года Минфин США наложил санкции на Милорада Додика. Они предусматривают блокировку доступа к любым активам, подпадающим под юрисдикцию США.

Основанием для санкций явилось то, что Додик постоянно препятствует имплементации Дейтонского соглашения, заключенного после окончания войны в Боснии и Герцеговине в 1995 году. В конце 2016 года Додик объявил о проведении референдума для отделения Республики Сербской от Боснии и Герцеговины.

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