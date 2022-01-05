В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"

По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора наложен арест на безналичные денежные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Согласно материалам уголовного производства, установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы. В рамках этого уголовного производства действующему финансовому директору – главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года года было сообщено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн.

"Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы. Ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о том, что решением офиса Генерального прокурора все счета компании заблокированы. В настоящее время в налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде.