В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"

Они признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве.

В Офисе Генпрокурора объяснили арест счетов "АрселорМиттал Кривой Рог"
Фото: 5.ua

По ходатайству прокурора Офиса Генерального прокурора наложен арест на безналичные денежные средства на отдельных счетах ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог", признаны вещественными доказательствами в уголовном производстве, в пределах суммы установленного причиненного ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генпрокурора.

"Согласно материалам уголовного производства, установлено, что с этих счетов не производились отчисления по уплате налогов, сборов и других общеобязательных платежей, а также для выплаты заработной платы. В рамках этого уголовного производства действующему финансовому директору – главному бухгалтеру предприятия в ноябре 2021 года года было сообщено о подозрении в совершении служебного подлога и умышленном уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый внес заведомо ложные сведения в декларацию по рентной плате за пользование недрами для добычи полезных ископаемых месторождений железных руд, тем самым уклонившись от уплаты в бюджет рентной платы на сумму свыше 2,24 млрд грн.

"Преступные действия и соответствующая сумма ущерба государству подтверждены выводами комплексной судебной экспертизы. Ходатайство об аресте счетов общества было подано прокурором с целью возмещения ущерба, причиненного бюджету Украины, и обеспечения специальной конфискации", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "АрселорМиттал Кривой Рог" сообщил о том, что решением офиса Генерального прокурора все счета компании заблокированы. В настоящее время в налоговые органы подана апелляция, и компания готовится отстаивать свою позицию в апелляционном административном суде.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Столтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросыСтолтенберг обсудил с Блинкеном связанные с Россией вопросы
Болгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУБолгарская церковь сделала шаг к признанию ПЦУ
Польша взяла на себя председательство в ОБСЕПольша взяла на себя председательство в ОБСЕ
Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)Украинского режиссера Лавренчука задержали в Италии из-за запроса РоSSии об экстрадиции (обновлено)
Президент Литвы признал ошибкой открытие тайваньского представительства под названием "Тайвань", а не "Тайбэй"Президент Литвы признал ошибкой открытие тайваньского представительства под названием "Тайвань", а не "Тайбэй"
Блок рекламы


Похожие новости
ГБР опровергло информацию об отзыве ходатайства об аресте ПорошенкоГБР опровергло информацию об отзыве ходатайства об аресте Порошенко
Американский философ Фукуяма написал письмо в поддержку арестованного в Крыму журналистаАмериканский философ Фукуяма написал письмо в поддержку арестованного в Крыму журналиста
В Офисе президента рассказали, кто снимался в новогоднем поздравлении ЗеленскогоВ Офисе президента рассказали, кто снимался в новогоднем поздравлении Зеленского
ВАКС арестовал конно-спортивное имение Онищенко в ГерманииВАКС арестовал конно-спортивное имение Онищенко в Германии
В Минобороны объяснили, при каких обстоятельствах будут призывать женщин на военную службуВ Минобороны объяснили, при каких обстоятельствах будут призывать женщин на военную службу
Попытка ареста Порошенко: Яценюк напомнил Зеленскому о судьбе ЯнуковичаПопытка ареста Порошенко: Яценюк напомнил Зеленскому о судьбе Януковича
В Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте ПорошенкоВ Печерском суде не подтвердили, но и не опровергли, что получили ходатайство об аресте Порошенко
Офис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн, – СМИОфис генпрокурора согласовал ходатайство об аресте Порошенко с залогом 1 млрд грн, – СМИ
В Минобороны объяснили, как женщины будут вставать на военный учетВ Минобороны объяснили, как женщины будут вставать на военный учет
Суд наложил арест на элитные земельные участки под Киевом в рамках уголовного дела против местного депутатаСуд наложил арест на элитные земельные участки под Киевом в рамках уголовного дела против местного депутата
Последние новости
Подгружаем последние новости