Полицейским в Украине повысят зарплату с января, - Клименко

В первую очередь зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС.

Полицейским в Украине повысят зарплату с января, - Клименко
Голова Нацполіції Ігор Клименко
Фото: пресслужба Нацполіції

Кабинет Министров выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским, первую повышенную зарплату они получат уже в конце января.

Об этом в Facebook сообщил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

"У нас есть приятная новость. Кабинет Министров Украины выделил полиции деньги для поэтапного повышения денежного обеспечения полицейским с этого месяца. Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января. Первоначально зарплаты вырастут у патрульных, спецназовцев и полицейских, которые несут службу в зоне ООС", - написал Клименко.

Глава полиции отметил, что последующее повышение зарплат правоохранителей ожидается в апреле. Вместе с тем, по его словам, руководители Нацполиции, структурных и территориальных подразделений повышения зарплат не получат.

"Хочу подчеркнуть, что существенное повышение зарплаты всем сотрудникам полиции – сверхсложный вопрос. В сегодняшних условиях – это сверхбольшая нагрузка на бюджет. Однако шаг за шагом, мы это получим. Полицейский обязательно получит достойную зарплату за достойную круглосуточную службу ради своего народа", – подчеркнул Клименко.

Накануне стало известно, что в Запорожской области 30 сотрудников Токмацкого городского отделения полиции уволились в канун Нового года, это 95% всего личного состава полиции Токмака.

В июне тогдашний замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что украинские полицейские увольняются из-за низких зарплат.

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