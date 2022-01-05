Власти Алматы объявили о начале "антитеррористической спецоперации"

В Алматы силовики начали "антитерористическую спецоперацию" с целью "установления порядка" на фоне массовых акций протеста, поводом для которых стало значительное увеличение цен на топливо.

Как сообщает "Интерфакс", инфоцентр комендатуры Алматы сообщил, что "в городе начата антитеррористическая спецоперация с целью установления порядка".

Заместитель акима города Ержан Бабакумаров сообщил, что аэропорт Алматы очистили от протестующих, воздушная гавань возвращается в штатный режим работы.

"В городе началась спецоперация. Аэропорт освобожден. Переводится в штатный режим работы", - сказал Бабакумаров журналистам.

Ранее президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что в Алматы были захвачены аэропорт и пять самолетов, в том числе иностранные.

Протесты в Казахстане вспыхнули 2 января на фоне повышения после Нового года цены на сжиженный газ для автомобилей. Митинги с требованием снизить цены начались в нескольких населенных пунктах на западе Казахстана, в том числе в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция применила огнестрельное оружие для разгона акции протеста.

Участники акций потребовали снижения стоимости газа на АЗС вдвое, а также устранения дефицита этого топлива.

Протесты за один день не прекратились и местами продолжались и ночью. Самый большой митинг собрался в Актау; по словам очевидцев, днем 3 января там одновременно протестовали несколько тысяч человек. Среди их требований появились и политические. Люди скандировали "Правительство в отставку" и "Старик, уходи", требуя от Нурсултана Назарбаева окончательно уйти из политики.

4 января в Актау отправили правительственную комиссию для "поиска решения проблемы в интересах стабильности страны". Митинги распространились на другие населённые пункты. В правительстве Казахстана согласились расследовать действия АЗС по поводу ценового сговора. Цену решили снизить.

В Алматы вечером 4 января произошли стычки протестующих и силовиков. Президент объявил в городе комендантский час и чрезвычайное положение. В результате после массовых столкновений митингующих с силовиками правительство Казахстана ушло в отставку.

5 января в МВД сообщили, что в Казахстане во время массовых протестов за нарушение общественного порядка задержали более 200 человек. Пострадали 95 сотрудников органов внутренних дел, повреждены 37 служебных автомобилей.

Президент Казахстана поручил ввести госрегулирование цен на социально значимые товары, бензин и дизель. Также он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов на срок до 180 дней.

Токаев выступил с обращением к народу, сообщил, что вместо Нурсултана Назарбаева возглавил Совбез республики, и заявил о намерении "действовать максимально жестко".

5 января на территории всего Казахстана введен режим чрезвычайного положения. Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что обратился к странам-членам ОДКБ за помощью на фоне массовых протестов по всей стране.