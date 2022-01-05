Апелляционный суд вернул дело о госизмене Януковича и жалобу на приговор в суд первой инстанции

Киевский апелляционный суд вернул уголовное производство вместе с апелляционной жалобой экс-президента Виктора Януковича на приговор по делу о госизмене в Оболонский районный суд города Киева .

Об этом информирует пресс-служба Киевского апелляционного суда.

"По постановлению коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда от 5 января 2022 года уголовное производство вместе с апелляционной жалобой Януковича на приговор Оболонского районного суда города Киева от 24 января 2019 возвращено в Оболонский районный суд города Киева для выполнения требований ч. 3 ст. 400 Уголовного процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Часть 3 ст. 400 УПК (следствия подачи апелляционной жалобы) предусматривает, что, если апелляционная жалоба подана обвиняемым, в отношении которого судом вынесен приговор по результатам специального судебного производства, суд возобновляет срок на апелляционное обжалование при условии предоставления обвиняемым подтверждения наличия уважительных причин и направляет апелляционную жалобу вместе с производством в суд апелляционной инстанции.

В прошлом месяце Верховный Суд оставил в силе приговор судов первой и апелляционной инстанций по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Согласно приговору, Янукович осужден на 13 лет лишения свободы.

Напомним, 24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева заочно приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Он был признан виновным по ч. 1 ст. 111 (госмена), ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса. При этом Януковича оправдали по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее тяжкие последствия).

Януковичу инкриминировали то, что 1 марта 2014 года, находясь на территории РоSSии, он совершил государственную измену, обратившись с письменным заявлением к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой использовать роSSийские войска на территории Украины. Впоследствии это дало РоSSии основания оккупировать Крым и объекты государственной собственности на сумму свыше 1,080 трлн. гривень.

2 октября 2020 года Киевский апелляционный суд оставил в силе приговор Оболонского райсуда.