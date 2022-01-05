Коммуникация с международными партнерами запоздалая и недостаточная, - Рудик

По мнению нардепа, Украина до сих пор не использовала все возможности международных переговоров.

Лидер партии «Голос», народный депутат Кира Рудык считает коммуникацию с международными партнерами стабильно запоздалой и недостаточной. Об этом сообщает пресс-служба партии.

«Наша задача – усиливать дипломатическую работу. Уже сейчас в коммуникации между США и Украиной разрыв в три недели. Когда нам все западные партнеры говорят о критической ситуации на границах с РФ , а власти это отрицают, это унижает нас на международной арене», — объясняет парламентарий.

По словам Киры Рудык, Украина до сих пор не использовала все возможности международных переговоров, хотя имела для этого все инструменты.

«Почему за два с половиной года власти до сих пор не привлекли к Нормандскому формату США и Великобританию? Наши партнеры говорят, что переговоры с Россией должны выглядеть так: с одной стороны сидит Путин, а с другой — представители всех прогрессивных стран Европы и Украина. Это нормальный формат переговоров, а не то, что говорит президент о каких-то прямых переговорах с Кремлем», — отмечает лидер «Голоса».

По ее мнению, смена властями поведения с агрессором приводит к тому, что международные партнеры могут вообще отвернуться от Украины.

«Огромный риск в отношениях с нашими международными партнерами состоит в том, что президент либо снова изменит свою тактику и будет говорить о прямых переговорах с Москвой, либо скажет что-то вроде государственного переворота, что сделает нас персонами нон-грата и нетронутыми в глазах других стран», - подчеркивает народный депутат.